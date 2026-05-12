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Nike Tartan 男子宽松高尔夫长裤 - 帆白/黑

Nike Tartan

男子宽松高尔夫长裤

20% 折让

 Nike Tartan 男子宽松高尔夫长裤采用梭织面料，舒适非凡；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。提花结构略带纹理质感，穿着舒适百搭，适合打完球后的晚餐。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IQ3880-133

Nike Tartan

20% 折让

 Nike Tartan 男子宽松高尔夫长裤采用梭织面料，舒适非凡；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。提花结构略带纹理质感，穿着舒适百搭，适合打完球后的晚餐。

格纹图案

 经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。

轻松储物

插手口袋搭配外部球座收纳空间，方便取用。

产品细节

  • 宽松版型
  • 斜纹梭织面料
  • 梭织里料插手口袋和后身口袋
  • 纽扣拉链门襟
  • 腰带环
  • 左侧设有球座收纳空间
  • 面料：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IQ3880-133

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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