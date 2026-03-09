Nike Tartan Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖上衣采用导湿速干面料和企领设计，打造顺滑亲肤的穿着体验；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。

经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。

Nike Tartan Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖上衣采用导湿速干面料和企领设计，打造顺滑亲肤的穿着体验；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

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