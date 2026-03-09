Nike Tartan
Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖上衣
¥749
Nike Tartan Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖上衣采用导湿速干面料和企领设计，打造顺滑亲肤的穿着体验；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0785-010
Nike Tartan
¥749
Nike Tartan Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖上衣采用导湿速干面料和企领设计，打造顺滑亲肤的穿着体验；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。
格纹图案
经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。
保持干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
产品细节
- 四向弹性针织面料
- 刺绣 Nike Golf 盾形标志
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0785-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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