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Nike Tartan Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖上衣 - 温和灰绿

Nike Tartan

Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖上衣

29% 折让
温和灰绿
帆白
黑

Nike Tartan Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖上衣采用导湿速干面料和企领设计，打造顺滑亲肤的穿着体验；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。


  • 显示颜色： 温和灰绿
  • 款式： II0785-006

Nike Tartan

29% 折让

Nike Tartan Dri-FIT 男子速干高尔夫短袖上衣采用导湿速干面料和企领设计，打造顺滑亲肤的穿着体验；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。

格纹图案

经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。

保持干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。

产品细节

  • 四向弹性针织面料
  • 刺绣 Nike Golf 盾形标志
  • 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 温和灰绿
  • 款式： II0785-006

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

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