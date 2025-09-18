 
Tatum 3 塔图姆大童篮球鞋 - 大学蓝/淡象牙白/浅宝石蓝/山茶色

Tatum 3

塔图姆大童篮球鞋

24% 折让

Tatum 3 塔图姆大童篮球鞋采用轻盈设计，舒适贴合，专为运动者打造，助你行云如水，以时尚之风制霸赛场。该鞋款强韧灵活的鞋面提供出色包覆效果，助力快速切入，灵活畅动，让你像杰森·塔图姆一样游刃有余，毫无压力，尽显冠军风采。


  • 显示颜色： 大学蓝/淡象牙白/浅宝石蓝/山茶色
  • 款式： HF3136-400

迈向传奇之路

可下压式后跟，便于轻松穿脱。一脚蹬入之后，后跟迅速回弹。

出众贴合，灵活畅动

鞋面舒适贴合提供出色包覆效果，塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场。

轻盈设计，轻松凌跃

鞋款轻盈，带来迅疾速度表现。采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。

强劲抓地，快速切入

Cushlon 泡绵营造顺畅平稳的迈步体验，结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.4

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.2

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 24.8

    38.5: 鞋内长 25

    39: 鞋内长 25.4

    40: 鞋内长 25.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。