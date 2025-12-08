Tatum 3
塔图姆大童篮球鞋
30% 折让
Tatum 3 塔图姆大童篮球鞋采用轻盈设计，舒适贴合，专为运动者打造，助你行云如水，以时尚之风制霸赛场。该鞋款强韧灵活的鞋面提供出色包覆效果，助力快速切入，灵活畅动，让你像杰森·塔图姆一样游刃有余，毫无压力，尽显冠军风采。
- 显示颜色： 大学蓝/淡象牙白/浅宝石蓝/山茶色
- 款式： HF3136-400
迈向传奇之路
可下压式后跟，便于轻松穿脱。一脚蹬入之后，后跟迅速回弹。
出众贴合，灵活畅动
鞋面舒适贴合提供出色包覆效果，塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场。
轻盈设计，轻松凌跃
鞋款轻盈，带来迅疾速度表现。采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。
强劲抓地，快速切入
Cushlon 泡绵营造顺畅平稳的迈步体验，结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 橡胶外底
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 24.8
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
