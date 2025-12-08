Tatum 3

¥369 ¥499 26% 折让

款型时尚，穿脱便捷，彰显冠军风范。 这就是 Tatum 3 塔图姆幼童运动鞋。 可下压式后跟，便于稚嫩双足轻松蹬入。 轻盈鞋面契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力孩子们在比赛中大显身手，在玩耍时尽情恣意。

轻松穿入，乐趣无穷

弹性鞋带结合可下压式后跟，令鞋款便于穿脱。 只需下压后跟或踩在后跟上即可穿入畅行！

匠心风范，助力畅玩

该运动鞋稳固贴合，强劲抓地，助孩子在室内和户外自如畅玩。 足底搭载轻盈泡绵，缔造舒适缓震脚感。