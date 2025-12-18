Tatum 3
塔图姆幼童运动鞋
款型时尚，穿脱便捷，彰显冠军风范。 这就是 Tatum 3 塔图姆幼童运动鞋。 可下压式后跟，便于稚嫩双足轻松蹬入。 轻盈鞋面契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力孩子们在比赛中大显身手，在玩耍时尽情恣意。
- 显示颜色： 大学蓝/淡象牙白/浅宝石蓝/山茶色
- 款式： HF3137-400
轻松穿入，乐趣无穷
弹性鞋带结合可下压式后跟，令鞋款便于穿脱。 只需下压后跟或踩在后跟上即可穿入畅行！
匠心风范，助力畅玩
该运动鞋稳固贴合，强劲抓地，助孩子在室内和户外自如畅玩。 足底搭载轻盈泡绵，缔造舒适缓震脚感。
产品细节
- 弹性鞋带
- 泡绵中底
- 外底融入橡胶贴片
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18
29.5: 鞋内长 19
31: 鞋内长 20
32: 鞋内长 21.4
33.5: 鞋内长 22.4
35: 鞋内长 23.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
