 

Tatum 3

塔图姆幼童运动鞋

¥399¥49920% 折让

款型时尚，穿脱便捷，彰显冠军风范。Tatum 3 塔图姆幼童运动鞋采用可下压式后跟，便于稚嫩双足轻松蹬入。轻盈鞋面契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力孩子们在比赛中大显身手，在玩耍时尽情恣意。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属色
  • 款式： IB8153-100

Tatum 3

¥399¥49920% 折让

款型时尚，穿脱便捷，彰显冠军风范。Tatum 3 塔图姆幼童运动鞋采用可下压式后跟，便于稚嫩双足轻松蹬入。轻盈鞋面契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力孩子们在比赛中大显身手，在玩耍时尽情恣意。

轻松穿入，乐趣无穷

弹性鞋带结合可下压式后跟，令鞋款便于穿脱。只需下压后跟或踩在后跟上即可穿入畅行！

匠心风范，助力畅玩

该运动鞋稳固贴合，强劲抓地，助孩子在室内和户外自如畅玩。足底搭载轻盈泡绵，缔造舒适缓震脚感。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 泡绵中底
  • 外底融入橡胶贴片
  • 显示颜色： 白色/黑/金属色
  • 款式： IB8153-100

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.4

    29.5: 鞋内长 19.6

    31: 鞋内长 20.4

    32: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 22.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

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