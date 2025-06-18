Tatum 3
塔图姆幼童运动鞋
¥429¥49914% 折让
款型时尚，穿脱便捷，彰显冠军风范。Tatum 3 塔图姆幼童运动鞋采用可下压式后跟，便于稚嫩双足轻松蹬入。轻盈鞋面契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力孩子们在比赛中大显身手，在玩耍时尽情恣意。
- 显示颜色： 白色/黑/金属色
- 款式： IB8153-100
Tatum 3
¥429¥49914% 折让
款型时尚，穿脱便捷，彰显冠军风范。Tatum 3 塔图姆幼童运动鞋采用可下压式后跟，便于稚嫩双足轻松蹬入。轻盈鞋面契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力孩子们在比赛中大显身手，在玩耍时尽情恣意。
轻松穿入，乐趣无穷
弹性鞋带结合可下压式后跟，令鞋款便于穿脱。只需下压后跟或踩在后跟上即可穿入畅行！
匠心风范，助力畅玩
该运动鞋稳固贴合，强劲抓地，助孩子在室内和户外自如畅玩。足底搭载轻盈泡绵，缔造舒适缓震脚感。
产品细节
- 弹性鞋带
- 泡绵中底
- 外底融入橡胶贴片
- 显示颜色： 白色/黑/金属色
- 款式： IB8153-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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