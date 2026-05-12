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Tatum 4 "First Ring" PF
塔图姆全明星男子篮球鞋
31% 折让
你永远记得你的第一个冠军——以及你赢得冠军时穿的鞋子。Tatum 4 "First Ring" PF 塔图姆全明星男子篮球鞋以迷彩外观致敬这些开端，其灵感源自杰森赢得生涯首冠时所穿的篮球鞋。经典的红色细节致敬迈克尔·乔丹的首次冠军赛。伟大是赢得的，而不是给予的——该鞋款已经准备好支持你的努力，助你赢得比赛。
- 显示颜色： 黑/苔藓绿/军营绿/红外线红 23
- 款式： IQ5240-001
Tatum 4 "First Ring" PF
31% 折让
你永远记得你的第一个冠军——以及你赢得冠军时穿的鞋子。Tatum 4 "First Ring" PF 塔图姆全明星男子篮球鞋以迷彩外观致敬这些开端，其灵感源自杰森赢得生涯首冠时所穿的篮球鞋。经典的红色细节致敬迈克尔·乔丹的首次冠军赛。伟大是赢得的，而不是给予的——该鞋款已经准备好支持你的努力，助你赢得比赛。
加固鞋面
鞋面采用耐穿而柔韧的织物材料，有助于在横向移动中保持包覆性。
出众抓地力
Cushlon 泡棉和回弹缓震的 Air Zoom 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验。结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。
出众回弹设计
Cushlon 泡棉和前足 Air Zoom 缓震配置，为你缔造在场上犀利切入时所需的回弹性。
产品细节
- 显示颜色： 黑/苔藓绿/军营绿/红外线红 23
- 款式： IQ5240-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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