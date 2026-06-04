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Tatum 4 PF 塔图姆男子篮球鞋 - 紫红/皇家蓝/冲击黄/黑

Tatum 4 PF

塔图姆男子篮球鞋

14% 折让

Tatum 4 PF 塔图姆男子篮球鞋将轻盈速度与专注控制融为一体，专为流畅而生，就像 JT 的比赛一样。


  • 显示颜色： 紫红/皇家蓝/冲击黄/黑
  • 款式： IR0074-500

Tatum 4 PF

14% 折让

Tatum 4 PF 塔图姆男子篮球鞋将轻盈速度与专注控制融为一体，专为流畅而生，就像 JT 的比赛一样。

其他细节

  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
  • Cushlon 泡棉营造顺畅平稳的迈步体验结合稳固鞋框，无论是发力起跳还是快速切入，皆可带来稳固脚感
  • 鞋面采用耐穿而柔韧的织物材料，有助于在横向移动中保持包覆性

产品细节

  • 显示颜色： 紫红/皇家蓝/冲击黄/黑
  • 款式： IR0074-500

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