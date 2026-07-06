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Tatum 4 PF
塔图姆男子篮球鞋
32% 折让
Tatum 4 PF 塔图姆男子篮球鞋将轻盈速度与专注控制融为一体，专为流畅而生，就像 JT 的比赛一样。
- 显示颜色： 紫红/皇家蓝/冲击黄/黑
- 款式： IR0074-500
Tatum 4 PF
32% 折让
Tatum 4 PF 塔图姆男子篮球鞋将轻盈速度与专注控制融为一体，专为流畅而生，就像 JT 的比赛一样。
其他细节
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- Cushlon 泡棉营造顺畅平稳的迈步体验结合稳固鞋框，无论是发力起跳还是快速切入，皆可带来稳固脚感
- 鞋面采用耐穿而柔韧的织物材料，有助于在横向移动中保持包覆性
产品细节
- 显示颜色： 紫红/皇家蓝/冲击黄/黑
- 款式： IR0074-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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