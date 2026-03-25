就像杰森的比赛一样， 他的鞋子总是在追求不断“进化”。我们在保留上一代鞋款优点的同时，焕新打造 Tatum 4 SE PF 塔图姆男子篮球鞋，帮助你实现出色的稳定性，塑就系列中轻盈出众的篮球鞋款。鞋款采用匠心设计，塑就出众回弹性能和支撑效果，助你先人一步，制霸赛场。

显示颜色： 仙人掌绿/粉白/宝石蓝/泡沫薄荷绿

款式： II3806-300