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Tatum 4 SE PF
塔图姆男子篮球鞋
33% 折让
就像杰森的比赛一样， 他的鞋子总是在追求不断“进化”。我们在保留上一代鞋款优点的同时，焕新打造 Tatum 4 SE PF 塔图姆男子篮球鞋，帮助你实现出色的稳定性，塑就系列中轻盈出众的篮球鞋款。鞋款采用匠心设计，塑就出众回弹性能和支撑效果，助你先人一步，制霸赛场。
- 显示颜色： 仙人掌绿/粉白/宝石蓝/泡沫薄荷绿
- 款式： II3806-300
Tatum 4 SE PF
33% 折让
就像杰森的比赛一样， 他的鞋子总是在追求不断“进化”。我们在保留上一代鞋款优点的同时，焕新打造 Tatum 4 SE PF 塔图姆男子篮球鞋，帮助你实现出色的稳定性，塑就系列中轻盈出众的篮球鞋款。鞋款采用匠心设计，塑就出众回弹性能和支撑效果，助你先人一步，制霸赛场。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
- 鞋面采用耐穿而柔韧的织物材料，有助于在横向移动中保持包覆性
- Cushlon 泡棉和回弹缓震的 Air Zoom 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验
- 结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感
产品细节
- 低帮版型
- 显示颜色： 仙人掌绿/粉白/宝石蓝/泡沫薄荷绿
- 款式： II3806-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。