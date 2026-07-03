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Nike Team China
中国队男子速干篮球T恤
¥259
不论你身在何处，对中国队的热爱始终不减。力挺爱队，无需理由，不分距离。穿上 Nike Team China 中国队男子速干篮球T恤，助你在球场内外畅享自如运动体验。
- 显示颜色： 白色/红色/黄色/红色
- 款式： JA6935-100
Nike Team China
¥259
不论你身在何处，对中国队的热爱始终不减。力挺爱队，无需理由，不分距离。穿上 Nike Team China 中国队男子速干篮球T恤，助你在球场内外畅享自如运动体验。
产品细节
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/红色/黄色/红色
- 款式： JA6935-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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