 
第 1 张图片，共 3 张图片
Nike Team China 中国队男子速干篮球T恤 - 白色/红色/黄色/红色

Nike Team China

中国队男子速干篮球T恤

¥259

不论你身在何处，对中国队的热爱始终不减。力挺爱队，无需理由，不分距离。穿上 Nike Team China 中国队男子速干篮球T恤，助你在球场内外畅享自如运动体验。


  • 显示颜色： 白色/红色/黄色/红色
  • 款式： JA6935-100

Nike Team China

¥259

不论你身在何处，对中国队的热爱始终不减。力挺爱队，无需理由，不分距离。穿上 Nike Team China 中国队男子速干篮球T恤，助你在球场内外畅享自如运动体验。

产品细节

  • 57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/红色/黄色/红色
  • 款式： JA6935-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。