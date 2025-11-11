Nike Team Hustle D 12
大童篮球鞋
¥499
Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋专为篮球爱好者匠心打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令你满怀自信，纵横户外球场。
- 显示颜色： 白色/白色/大学金/白色
- 款式： IM3382-111
稳固包覆
经典鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，缔造稳固包覆的贴合感受。鞋舌和后跟采用大号提拉设计，令该鞋款便于穿脱。
室外球场佳选
柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，助你在户外球场和运动场上发挥上佳表现。中底搭配柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。
尽享酷爽
鞋面采用透气网眼设计，帮助双足保持干爽。
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
