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Nike Team Hustle D 9 Lil (PS)
幼童运动童鞋
¥399
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此配色当前无货
Nike Team Hustle D 9 Lil (PS) 幼童运动童鞋饰有小怪兽家族中身材高大修长的 Zig 或 Zag 形象。这款专为小小篮球迷量身打造的运动鞋，让稚嫩双足蓄势待发，随时畅动。
- 显示颜色： 椒红/狼灰/黑/椒红
- 款式： CT4063-600
Nike Team Hustle D 9 Lil (PS)
¥399
好友助阵，彰显灌篮风采
Nike Team Hustle D 9 Lil (PS) 幼童运动童鞋饰有小怪兽家族中身材高大修长的 Zig 或 Zag 形象。这款专为小小篮球迷量身打造的运动鞋，让稚嫩双足蓄势待发，随时畅动。
快速固定，即刻出发
弹性鞋带和单个魔术贴粘扣式固定带设计，方便小篮球员轻松穿脱。
Zig Zag 风格
固定带上的大眼睛、后跟的提拉设计和毛茸鞋舌等 Zig 和 Zag 风格元素，让小运动员在比赛中保持出众造型。
柔软舒适
柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足日常舒适感受。
产品细节
- 显示颜色： 椒红/狼灰/黑/椒红
- 款式： CT4063-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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