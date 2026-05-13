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Nike
Team Legend 女子速干短袖T恤
¥169
Nike Team Legend 女子速干短袖T恤采用聚酯纤维针织面料，质感顺滑柔软，令你和挚爱球队彰显传奇风范。经典短袖剪裁营造充裕活动空间，助力自如畅动；圆领设计，舒适出众。
- 显示颜色： 峡谷绿
- 款式： IB8899-341
Nike
¥169
Nike Team Legend 女子速干短袖T恤采用聚酯纤维针织面料，质感顺滑柔软，令你和挚爱球队彰显传奇风范。经典短袖剪裁营造充裕活动空间，助力自如畅动；圆领设计，舒适出众。
其他细节
留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属T恤
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 峡谷绿
- 款式： IB8899-341
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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