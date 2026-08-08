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Nike Tech 单肩包 - 暗灰/黑/黑

Nike Tech

单肩包

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Nike Tech 单肩包小巧结实，采用耐用织物表层搭配多个拉链口袋，可供安心存放物品。正面拉链口袋采用包边设计，带来优质触感。


  • 显示颜色： 暗灰/黑/黑
  • 款式： BA5268-021

Nike Tech

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可靠的基本装备

Nike Tech 单肩包小巧结实，采用耐用织物表层搭配多个拉链口袋，可供安心存放物品。正面拉链口袋采用包边设计，带来优质触感。

其他细节

  • 采用织物设计，塑就厚实耐用的材料
  • 拉链主袋，可收纳小型装备
  • 可调节肩带，打造个性化便携体验

产品细节

  • 24 x 16 x 8 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 显示颜色： 暗灰/黑/黑
  • 款式： BA5268-021

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