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Nike Tech
单肩包
33% 折让
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此配色当前无货
Nike Tech 单肩包小巧结实，采用耐用织物表层搭配多个拉链口袋，可供安心存放物品。正面拉链口袋采用包边设计，带来优质触感。
- 显示颜色： 暗灰/黑/黑
- 款式： BA5268-021
Nike Tech
33% 折让
可靠的基本装备
Nike Tech 单肩包小巧结实，采用耐用织物表层搭配多个拉链口袋，可供安心存放物品。正面拉链口袋采用包边设计，带来优质触感。
其他细节
- 采用织物设计，塑就厚实耐用的材料
- 拉链主袋，可收纳小型装备
- 可调节肩带，打造个性化便携体验
产品细节
- 24 x 16 x 8 厘米
- 面料/里料：织物
- 显示颜色： 暗灰/黑/黑
- 款式： BA5268-021
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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