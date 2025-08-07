 
Nike Tech 大童（男孩）轻盈梭织夹克 - 黑/黑/黑

Nike Tech

大童（男孩）轻盈梭织夹克

14% 折让
黑/黑/黑
杏茶色/杏茶色/黑

Nike Tech 大童（男孩）梭织夹克采用不易撕裂的梭织面料，轻盈耐穿。 潜水式风帽设计，提升包覆效果；全长拉链开襟设计，可轻松调节造型。 经典 Nike Tech 细节，缔造出众外观。


Nike Tech

14% 折让

Nike Tech 大童（男孩）梭织夹克采用不易撕裂的梭织面料，轻盈耐穿。 潜水式风帽设计，提升包覆效果；全长拉链开襟设计，可轻松调节造型。 经典 Nike Tech 细节，缔造出众外观。

其他细节

肘部采用立体剪裁，专为助力畅动而打造，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 侧边拉链口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： HQ8911-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

