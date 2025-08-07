Nike Tech
大童（男孩）轻盈梭织夹克
14% 折让
Nike Tech 大童（男孩）梭织夹克采用不易撕裂的梭织面料，轻盈耐穿。 潜水式风帽设计，提升包覆效果；全长拉链开襟设计，可轻松调节造型。 经典 Nike Tech 细节，缔造出众外观。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： HQ8911-010
Nike Tech
其他细节
肘部采用立体剪裁，专为助力畅动而打造，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
产品细节
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边拉链口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
