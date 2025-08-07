Nike Tech
大童（男孩）轻盈梭织长裤
13% 折让
Nike Tech 大童（男孩）梭织长裤采用不易撕裂梭织面料，结合锥形剪裁，轻盈耐穿。裤脚外侧配有拉链，膝盖处立体剪裁，助你舒适畅动。经典 Nike Tech 细节，缔造出众外观。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HQ8921-010
经典细节
该长裤借鉴 Nike Tech 系列的细节设计，采用锥形裤筒、包边拉链口袋和立体剪裁膝盖设计。
轻盈舒适
不易撕裂面料，舒适耐穿。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 小腿外侧配有拉链，便于穿脱
- 正面包边拉链插手口袋，搭配后身按扣口袋，便于存取小物件
产品细节
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
