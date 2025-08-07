 
Nike Tech 大童（男孩）轻盈梭织长裤 - 黑/黑

Nike Tech

大童（男孩）轻盈梭织长裤

13% 折让

Nike Tech 大童（男孩）梭织长裤采用不易撕裂梭织面料，结合锥形剪裁，轻盈耐穿。裤脚外侧配有拉链，膝盖处立体剪裁，助你舒适畅动。经典 Nike Tech 细节，缔造出众外观。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HQ8921-010

Nike Tech

13% 折让

Nike Tech 大童（男孩）梭织长裤采用不易撕裂梭织面料，结合锥形剪裁，轻盈耐穿。裤脚外侧配有拉链，膝盖处立体剪裁，助你舒适畅动。经典 Nike Tech 细节，缔造出众外观。

经典细节

该长裤借鉴 Nike Tech 系列的细节设计，采用锥形裤筒、包边拉链口袋和立体剪裁膝盖设计。

轻盈舒适

不易撕裂面料，舒适耐穿。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 小腿外侧配有拉链，便于穿脱
  • 正面包边拉链插手口袋，搭配后身按扣口袋，便于存取小物件

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HQ8921-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。