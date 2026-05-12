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Nike Tech 男子拒水长袖机能风衬衫式夹克 - 黑/黑

Nike Tech

男子拒水长袖机能风衬衫式夹克

30% 折让

出众机能，驾驭都市。Nike Tech 男子拒水长袖机能风衬衫式夹克采用拒水锦纶面料，质感轻盈，出色包覆效果助你抵御雨水天气。宽松版型，便于叠搭；双向拉链设计，可供自主调节包覆效果。胸前口袋和侧边插手口袋配有拉链，便于安全储物。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1348-010

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产品细节

  • 刺绣标志
  • 松紧抽绳下摆
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1348-010

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