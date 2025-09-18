Nike Tech
男子梭织短裤
21% 折让
Nike Tech 男子梭织短裤增添加长 Tech 口袋和波洛风格抽绳等精美细节，焕新演绎 Nike Tech 美学魅力。 采用弹性梭织面料，助你自如畅动。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HQ0471-010
其他细节
- 采用标准版型设计，塑就自如运动体验和休闲格调
- 弹性腰部搭配抽绳和栓扣设计，打造舒适贴合感
产品细节
- 右侧拉链口袋
- 后身按扣口袋
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
