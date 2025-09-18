 
Nike Tech 男子梭织短裤 - 黑/黑

Nike Tech

男子梭织短裤

21% 折让

Nike Tech 男子梭织短裤增添加长 Tech 口袋和波洛风格抽绳等精美细节，焕新演绎 Nike Tech 美学魅力。 采用弹性梭织面料，助你自如畅动。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HQ0471-010

其他细节

  • 采用标准版型设计，塑就自如运动体验和休闲格调
  • 弹性腰部搭配抽绳和栓扣设计，打造舒适贴合感

产品细节

  • 右侧拉链口袋
  • 后身按扣口袋
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HQ0471-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。