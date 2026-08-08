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Nike Tech 腰包 - 黑/黑/金属银

Nike Tech

腰包

¥279

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随心存放装备，轻松出行。 Nike Tech 腰包在关键区域采用加固设计，有助保持物品干爽，适合冬季使用。 多个拉链口袋，提供多种收纳选择；可调式固定带，供自行调整贴合度，打造多变风格。


  • 显示颜色： 黑/黑/金属银
  • 款式： DN8114-010

Nike Tech

¥279

冬日佳选

随心存放装备，轻松出行。 Nike Tech 腰包在关键区域采用加固设计，有助保持物品干爽，适合冬季使用。 多个拉链口袋，提供多种收纳选择；可调式固定带，供自行调整贴合度，打造多变风格。

其他细节

  • 匠心结构，专为冬季打造，并在关键区域采用加固设计
  • 织物材料，轻盈耐用
  • 拉链口袋，提供安全储物空间
  • 固定带可调，方便肩背或作腰包使用

产品细节

  • 尺寸：52 x 12x 21 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/金属银
  • 款式： DN8114-010

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