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Nike Tech
腰包
¥279
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此配色当前无货
随心存放装备，轻松出行。 Nike Tech 腰包在关键区域采用加固设计，有助保持物品干爽，适合冬季使用。 多个拉链口袋，提供多种收纳选择；可调式固定带，供自行调整贴合度，打造多变风格。
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： DN8114-010
Nike Tech
¥279
冬日佳选
随心存放装备，轻松出行。 Nike Tech 腰包在关键区域采用加固设计，有助保持物品干爽，适合冬季使用。 多个拉链口袋，提供多种收纳选择；可调式固定带，供自行调整贴合度，打造多变风格。
其他细节
- 匠心结构，专为冬季打造，并在关键区域采用加固设计
- 织物材料，轻盈耐用
- 拉链口袋，提供安全储物空间
- 固定带可调，方便肩背或作腰包使用
产品细节
- 尺寸：52 x 12x 21 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： DN8114-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。