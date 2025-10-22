两个拉链插手口袋和后身拉链开口连通式口袋，提供安全便捷的存取空间。 胸前设有两个按扣口袋，为基本物品提供充裕的存储空间。

拼接式风帽搭配帽檐，有助在不良天气中预防视线干扰。 附带面罩搭配金属网眼透气孔，兼顾面部防护和透气性。 采用按扣系统设计，可在不使用面罩时将其妥善收纳，确保不妨碍运动表现。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。