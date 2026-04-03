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Nike Tech
Dri-FIT 男子速干梭织撞色短裤
¥849
Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织撞色短裤采用起皱锦纶混纺面料，具有弹性且导湿速干。标准版型，休闲舒适。
- 显示颜色： 浅银/微绿/黑
- 款式： IF1336-034
Nike Tech
¥849
Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织撞色短裤采用起皱锦纶混纺面料，具有弹性且导湿速干。标准版型，休闲舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 经典 Tech 包边拉链口袋（内设两个独立隔层），便于有序收纳基本物品
产品细节
- 刺绣标志
- 左侧插手口袋
- 后身口袋添加按扣设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅银/微绿/黑
- 款式： IF1336-034
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。