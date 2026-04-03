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Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织撞色短裤 - 浅银/微绿/黑

Nike Tech

Dri-FIT 男子速干梭织撞色短裤

¥849
浅银/微绿/黑
煤黑/铁灰/黑

Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织撞色短裤采用起皱锦纶混纺面料，具有弹性且导湿速干。标准版型，休闲舒适。


  • 显示颜色： 浅银/微绿/黑
  • 款式： IF1336-034

Nike Tech

¥849

Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织撞色短裤采用起皱锦纶混纺面料，具有弹性且导湿速干。标准版型，休闲舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 经典 Tech 包边拉链口袋（内设两个独立隔层），便于有序收纳基本物品

产品细节

  • 刺绣标志
  • 左侧插手口袋
  • 后身口袋添加按扣设计
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅银/微绿/黑
  • 款式： IF1336-034

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