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Nike Tech
Dri-FIT 男子速干梭织长裤
22% 折让
Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织长裤采用弹性起皱梭织面料，且导湿速干，专为都市生活而设计。宽松版型结合膝盖部位立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。裤管口搭配抽绳设计，可供自主调节贴合度，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 煤黑/煤黑/黑
- 款式： IU7637-060
Nike Tech
22% 折让
Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织长裤采用弹性起皱梭织面料，且导湿速干，专为都市生活而设计。宽松版型结合膝盖部位立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。裤管口搭配抽绳设计，可供自主调节贴合度，尽显运动鞋魅力。
产品细节
- 后腰左侧刺绣 DRI-FIT 标志
- 拉链插手口袋
- 后身口袋添加按扣设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/煤黑/黑
- 款式： IU7637-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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