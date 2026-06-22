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Nike Tech
Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣
¥549
Nike Tech 不仅仅是针织面料，也是一种文化。穿梭城市本身就是一项运动，而这款 Nike Tech Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣正是为此而生。紧身版型结合透气提花针织面料，将出众性能感受与灵感源自街头的造型融为一体。
- 显示颜色： 大学灰/黑
- 款式： IM5730-009
Nike Tech
¥549
Nike Tech 不仅仅是针织面料，也是一种文化。穿梭城市本身就是一项运动，而这款 Nike Tech Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣正是为此而生。紧身版型结合透气提花针织面料，将出众性能感受与灵感源自街头的造型融为一体。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 紧身版型，舒适贴合
产品细节
- 领口饰有刺绣耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/黑
- 款式： IM5730-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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