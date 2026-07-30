Nike Tech 不仅仅是优质面料，也是一种文化。穿梭城市本身就是一项运动，而这款 Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干套头连帽上衣正是为此而生。采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑且具有弹性。Dri-FIT 技术搭配关键区域打孔设计，缔造出众透气性。

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