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Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干套头连帽上衣 - 浅骨色/黑

Nike Tech

Dri-FIT Shori 男子速干套头连帽上衣

¥1,799

Nike Tech 不仅仅是优质面料，也是一种文化。穿梭城市本身就是一项运动，而这款 Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干套头连帽上衣正是为此而生。采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑且具有弹性。Dri-FIT 技术搭配关键区域打孔设计，缔造出众透气性。


  • 显示颜色： 浅骨色/黑
  • 款式： IM5724-072

Nike Tech

¥1,799

Nike Tech 不仅仅是优质面料，也是一种文化。穿梭城市本身就是一项运动，而这款 Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干套头连帽上衣正是为此而生。采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑且具有弹性。Dri-FIT 技术搭配关键区域打孔设计，缔造出众透气性。

其他细节

  • 衣身采用宽松版型设计
  • 关键区域打孔设计既增强透气性，也丰富视觉效果
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 紧密的 Shori 面料质感顺滑、具有弹性，且不失结构感

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 反光细节
  • 正面和背面梭织里料
  • 风帽搭配可调节松紧抽绳
  • 后领内侧挂环设计
  • 面料：54% 聚酯纤维/33% 棉/13% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 浅骨色/黑
  • 款式： IM5724-072

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