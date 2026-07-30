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Nike Tech
Dri-FIT Shori 男子速干套头连帽上衣
¥1,799
Nike Tech 不仅仅是优质面料，也是一种文化。穿梭城市本身就是一项运动，而这款 Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干套头连帽上衣正是为此而生。采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑且具有弹性。Dri-FIT 技术搭配关键区域打孔设计，缔造出众透气性。
- 显示颜色： 浅骨色/黑
- 款式： IM5724-072
Nike Tech
¥1,799
Nike Tech 不仅仅是优质面料，也是一种文化。穿梭城市本身就是一项运动，而这款 Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干套头连帽上衣正是为此而生。采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑且具有弹性。Dri-FIT 技术搭配关键区域打孔设计，缔造出众透气性。
其他细节
- 衣身采用宽松版型设计
- 关键区域打孔设计既增强透气性，也丰富视觉效果
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 紧密的 Shori 面料质感顺滑、具有弹性，且不失结构感
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 反光细节
- 正面和背面梭织里料
- 风帽搭配可调节松紧抽绳
- 后领内侧挂环设计
- 面料：54% 聚酯纤维/33% 棉/13% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅骨色/黑
- 款式： IM5724-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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