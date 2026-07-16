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Nike Tech
Dri-FIT Shori 男子速干短裤
14% 折让
Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干短裤采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干，专为都市生活而设计。采用宽松版型，休闲舒适。
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： IF1126-060
Nike Tech
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Nike Tech Dri-FIT Shori 男子速干短裤采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干，专为都市生活而设计。采用宽松版型，休闲舒适。
产品细节
- 刺绣标志
- 反光细节
- 拉链插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：44% 聚酯纤维/43% 棉/13% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： IF1126-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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