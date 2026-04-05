第 1 张图片，共 15 张图片
Nike Tech
Dri-FIT Windrunner 男子速干梭织全长拉链开襟撞色夹克
11% 折让
Nike Tech 邂逅 Nike 经典设计。Nike Tech Dri-FIT Windrunner 男子速干梭织全长拉链开襟撞色夹克采用宽松版型，搭配起皱梭织面料，具有弹性且导湿速干。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
- 显示颜色： 奶白 II/浅荧光黄/黑
- 款式： IU7497-236
Nike Tech
11% 折让
Nike Tech 邂逅 Nike 经典设计。Nike Tech Dri-FIT Windrunner 男子速干梭织全长拉链开襟撞色夹克采用宽松版型，搭配起皱梭织面料，具有弹性且导湿速干。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
其他细节
- 下摆和风帽搭配可调节抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度和包覆效果
- 宽松版型，便于叠搭
- 增添反光细节，适合都市运动
产品细节
- 刺绣标志
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 奶白 II/浅荧光黄/黑
- 款式： IU7497-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。