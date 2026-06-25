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Nike Tech Helios Dri-FIT 男子速干可转换套头上衣 - 黑/煤黑/黑

Nike Tech Helios

Dri-FIT 男子速干可转换套头上衣

¥1,599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

以太阳神 Helios 为灵感，这款 Nike Tech Helios Dri-FIT 男子速干可转换套头上衣采用四向弹性面料，并结合 Dri-FIT 技术，助你保持舒适干爽。可转换为背包，为随身物品提供额外的收纳空间。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IF1271-043

Nike Tech Helios

¥1,599

以太阳神 Helios 为灵感，这款 Nike Tech Helios Dri-FIT 男子速干可转换套头上衣采用四向弹性面料，并结合 Dri-FIT 技术，助你保持舒适干爽。可转换为背包，为随身物品提供额外的收纳空间。

妥帖包覆

帽檐式风帽和一体式打孔面罩，有助提升包覆效果。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节

  • 宽松版型结合立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
  • 上衣的主体部分可于背面打包，并通过弹力绳束紧，从而形成背包；该背包配有拉链主袋和内置网眼口袋，且其编织肩带可拆卸

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 风帽背面搭配可调节松紧抽绳
  • 拉链插手口袋
  • 拇指孔设计
  • 面料：72% 锦纶/28% 氨纶。网眼布：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IF1271-043

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更多信息

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