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Nike Tech Helios
Dri-FIT 男子速干可转换套头上衣
10% 折让
以太阳神 Helios 为灵感，这款 Nike Tech Helios Dri-FIT 男子速干可转换套头上衣采用四向弹性面料，并结合 Dri-FIT 技术，助你保持舒适干爽。可转换为背包，为随身物品提供额外的收纳空间。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IF1271-043
Nike Tech Helios
10% 折让
以太阳神 Helios 为灵感，这款 Nike Tech Helios Dri-FIT 男子速干可转换套头上衣采用四向弹性面料，并结合 Dri-FIT 技术，助你保持舒适干爽。可转换为背包，为随身物品提供额外的收纳空间。
妥帖包覆
帽檐式风帽和一体式打孔面罩，有助提升包覆效果。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- 宽松版型结合立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
- 上衣的主体部分可于背面打包，并通过弹力绳束紧，从而形成背包；该背包配有拉链主袋和内置网眼口袋，且其编织肩带可拆卸
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 风帽背面搭配可调节松紧抽绳
- 拉链插手口袋
- 拇指孔设计
- 面料：72% 锦纶/28% 氨纶。网眼布：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IF1271-043
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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