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Nike Tech Helios
Dri-FIT 男子防晒速干短裤
¥849
弹性的 Nike Tech Helios Dri-FIT 男子防晒速干短裤灵感源自同名太阳神 Helios，搭载 Dri-FIT 技术和紫外线防护，帮助保持干爽舒适，抵御日晒。
- 显示颜色： 雾杉木绿/黑
- 款式： IF1305-304
Nike Tech Helios
¥849
弹性的 Nike Tech Helios Dri-FIT 男子防晒速干短裤灵感源自同名太阳神 Helios，搭载 Dri-FIT 技术和紫外线防护，帮助保持干爽舒适，抵御日晒。
不惧阳光
轻盈面料，具有防紫外线性能，有助于抵御日晒。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适。
其他细节
超宽松版型
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣标志
- 拉链插手口袋
- 背面拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 雾杉木绿/黑
- 款式： IF1305-304
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。