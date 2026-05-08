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Nike Tech Helios Dri-FIT 男子防晒速干长裤 - 黑/黑

Nike Tech Helios

Dri-FIT 男子防晒速干长裤

10% 折让

这款弹性 Nike Tech Helios Dri-FIT 男子防晒速干长裤灵感源自同名太阳神 Helios，采用 Dri-FIT 技术和防紫外线设计，帮助保持干爽舒适，抵御日晒。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1283-010

Nike Tech Helios

10% 折让

这款弹性 Nike Tech Helios Dri-FIT 男子防晒速干长裤灵感源自同名太阳神 Helios，采用 Dri-FIT 技术和防紫外线设计，帮助保持干爽舒适，抵御日晒。

不惧阳光

轻盈面料，具有防紫外线性能，有助于抵御日晒。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适。

其他细节

  • 宽松版型结合膝盖部位立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
  • 裤管口搭配松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度，尽显运动鞋魅力

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣标志
  • 拉链插手口袋
  • 背面拉链口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 金属网眼孔眼细节
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1283-010

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