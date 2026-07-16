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Nike Tech
Shori Windrunner 男子速干全长拉链开襟夹克
¥849
Nike Tech 邂逅 Nike 经典设计。Nike Tech Shori Windrunner 男子速干全长拉链开襟夹克采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。宽松版型，塑就叠搭佳选；双向拉链设计，可供自主调节包覆效果。
- 显示颜色： 大学灰/黑
- 款式： IF1346-009
Nike Tech
¥849
Nike Tech 邂逅 Nike 经典设计。Nike Tech Shori Windrunner 男子速干全长拉链开襟夹克采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。宽松版型，塑就叠搭佳选；双向拉链设计，可供自主调节包覆效果。
产品细节
- 刺绣标志
- 拉链插手口袋
- 后领内里挂环设计
- 面料/连帽里料：44% 聚酯纤维/43% 棉/13% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/黑
- 款式： IF1346-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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