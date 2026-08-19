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Nike Tech Shori Windrunner 男子速干全长拉链开襟夹克 - 大学灰/黑

Nike Tech

Shori Windrunner 男子速干全长拉链开襟夹克

10% 折让
大学灰/黑
迷彩绿/黑

Nike Tech 邂逅 Nike 经典设计。Nike Tech Shori Windrunner 男子速干全长拉链开襟夹克采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。宽松版型，塑就叠搭佳选；双向拉链设计，可供自主调节包覆效果。


  • 显示颜色： 大学灰/黑
  • 款式： IF1346-009

Nike Tech

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产品细节

  • 刺绣标志
  • 拉链插手口袋
  • 后领内里挂环设计
  • 面料/连帽里料：44% 聚酯纤维/43% 棉/13% 氨纶。口袋：100% 棉 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/黑
  • 款式： IF1346-009

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