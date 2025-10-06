 
Nike Tech Windrunner 风行者系列男子梭织全长拉链开襟夹克防晒衣 - 黑/黑/黑

Nike Tech Windrunner

风行者系列男子梭织全长拉链开襟夹克防晒衣

Nike Tech Windrunner 男子梭织全长拉链开襟夹克防晒衣采用弹性梭织面料，焕新演绎经典 Windrunner 夹克。胸部、袖窿和衣身采用宽松剪裁，营造充裕活动空间，便于叠搭，助力自如畅动。风帽和下摆搭配弹性抽绳与栓扣设计，可供调整至理想贴合度。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： HM7152-010

经典细节

该夹克汲取 Tech 系列的细节设计，采用包边拉链口袋和立体剪裁衣袖；胸部设计线条则借鉴自元年款 Tech Fleece Windrunner。

产品细节

  • UPF 40+
  • 左侧胸部饰有 Nike Futura 标志
  • 下摆和风帽搭配弹性抽绳与栓扣设计
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
Windrunner 起源

Windrunner 在 1978 年便已成为 Nike 的代表性服装，当时 Nike 正以鞋类产品走红市场。如今，这件在 Nike 服装发展史上富有意义的跑步夹克依然如当年一样具有令人兴奋的出众特性，延续经典的 26 度 V 字形设计，并具备出色气候适应性。

尺寸与尺码

