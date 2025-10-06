Nike Tech Windrunner

¥519 ¥899 42% 折让

Nike Tech Windrunner 男子梭织全长拉链开襟夹克防晒衣采用弹性梭织面料，焕新演绎经典 Windrunner 夹克。胸部、袖窿和衣身采用宽松剪裁，营造充裕活动空间，便于叠搭，助力自如畅动。风帽和下摆搭配弹性抽绳与栓扣设计，可供调整至理想贴合度。

经典细节 该夹克汲取 Tech 系列的细节设计，采用包边拉链口袋和立体剪裁衣袖；胸部设计线条则借鉴自元年款 Tech Fleece Windrunner。

产品细节 UPF 40+

左侧胸部饰有 Nike Futura 标志

下摆和风帽搭配弹性抽绳与栓扣设计

面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维

可机洗

显示颜色： 黑/黑/黑

款式： HM7152-010