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Nike Tech Windrunner Dri-FIT 男子速干梭织全长拉链开襟夹克 - 白金色/黑

Nike Tech Windrunner

Dri-FIT 男子速干梭织全长拉链开襟夹克

¥1,199

Nike Tech Windrunner Dri-FIT 男子速干梭织全长拉链开襟夹克采用经典锦纶混纺面料，可导湿速干且略带弹性，焕新演绎经典设计。宽松版型结合肘部立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。


  • 显示颜色： 白金色/黑
  • 款式： IF1334-043

Nike Tech Windrunner

¥1,199

Nike Tech Windrunner Dri-FIT 男子速干梭织全长拉链开襟夹克采用经典锦纶混纺面料，可导湿速干且略带弹性，焕新演绎经典设计。宽松版型结合肘部立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
  • 关键区域融入打孔设计，透气出众

产品细节

  • 刺绣标志
  • 双向拉链
  • 拉链插手口袋
  • 风帽搭配抽绳
  • 后领内里挂环设计
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白金色/黑
  • 款式： IF1334-043

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