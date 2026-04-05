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Nike Tech Windrunner
Dri-FIT 男子速干梭织全长拉链开襟夹克
¥1,199
Nike Tech Windrunner Dri-FIT 男子速干梭织全长拉链开襟夹克采用经典锦纶混纺面料，可导湿速干且略带弹性，焕新演绎经典设计。宽松版型结合肘部立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
- 显示颜色： 白金色/黑
- 款式： IF1334-043
Nike Tech Windrunner
¥1,199
Nike Tech Windrunner Dri-FIT 男子速干梭织全长拉链开襟夹克采用经典锦纶混纺面料，可导湿速干且略带弹性，焕新演绎经典设计。宽松版型结合肘部立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
- 关键区域融入打孔设计，透气出众
产品细节
- 刺绣标志
- 双向拉链
- 拉链插手口袋
- 风帽搭配抽绳
- 后领内里挂环设计
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白金色/黑
- 款式： IF1334-043
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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