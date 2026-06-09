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Nike Tempo 女子轻便型跑步夹克防晒衣皮肤衣 - 足球灰

Nike Tempo

女子轻便型跑步夹克防晒衣皮肤衣

¥549
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Tempo 女子轻便型跑步夹克防晒衣皮肤衣提供所需包覆效果，助你在强烈阳光下畅跑。采用轻盈梭织面料，可在跑步过程中为你提供防紫外线保护。风帽上设有马尾辫开口，搭配弹性包边设计，营造舒适贴合的穿着体验。


  • 显示颜色： 足球灰
  • 款式： IH7974-085

Nike Tempo

¥549

Nike Tempo 女子轻便型跑步夹克防晒衣皮肤衣提供所需包覆效果，助你在强烈阳光下畅跑。采用轻盈梭织面料，可在跑步过程中为你提供防紫外线保护。风帽上设有马尾辫开口，搭配弹性包边设计，营造舒适贴合的穿着体验。

产品细节

  • UPF 40+
  • 正面口袋
  • 下摆、袖口和风帽搭配弹性包边
  • 正面和背面搭配反光细节
  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 足球灰
  • 款式： IH7974-085

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