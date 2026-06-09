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Nike Tempo
女子轻便型跑步夹克防晒衣皮肤衣
¥549
Nike Tempo 女子轻便型跑步夹克防晒衣皮肤衣提供所需包覆效果，助你在强烈阳光下畅跑。采用轻盈梭织面料，可在跑步过程中为你提供防紫外线保护。风帽上设有马尾辫开口，搭配弹性包边设计，营造舒适贴合的穿着体验。
- 显示颜色： 足球灰
- 款式： IH7974-085
Nike Tempo
¥549
Nike Tempo 女子轻便型跑步夹克防晒衣皮肤衣提供所需包覆效果，助你在强烈阳光下畅跑。采用轻盈梭织面料，可在跑步过程中为你提供防紫外线保护。风帽上设有马尾辫开口，搭配弹性包边设计，营造舒适贴合的穿着体验。
产品细节
- UPF 40+
- 正面口袋
- 下摆、袖口和风帽搭配弹性包边
- 正面和背面搭配反光细节
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 足球灰
- 款式： IH7974-085
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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