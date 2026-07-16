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Nike Tempo
女子速干中强度支撑短款运动内衣式背心
10% 折让
穿上 Nike Tempo 女子速干中强度支撑短款运动内衣式背心，找到属于你的节奏。顺滑有弹性的导湿速干面料，助你保持干爽舒适。此外，网眼拼接里料，缔造清爽的穿着体验；内置运动内衣，提供中强度支撑。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1393-133
Nike Tempo
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其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 中强度支撑，营造贴合的舒适承托
- 可拆卸胸垫，便于自行调节包覆效果
产品细节
- 面料/里料拼接/夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 网眼布里料：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1393-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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