穿上 Nike Tempo 女子速干中强度支撑短款运动内衣式背心，找到属于你的节奏。顺滑有弹性的导湿速干面料，助你保持干爽舒适。此外，网眼拼接里料，缔造清爽的穿着体验；内置运动内衣，提供中强度支撑。

穿上 Nike Tempo 女子速干中强度支撑短款运动内衣式背心，找到属于你的节奏。顺滑有弹性的导湿速干面料，助你保持干爽舒适。此外，网眼拼接里料，缔造清爽的穿着体验；内置运动内衣，提供中强度支撑。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。