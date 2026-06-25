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Nike Tempo 女子速干中强度支撑短款运动内衣式背心 - 帆白

Nike Tempo

女子速干中强度支撑短款运动内衣式背心

¥299
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穿上 Nike Tempo 女子速干中强度支撑短款运动内衣式背心，找到属于你的节奏。顺滑有弹性的导湿速干面料，助你保持干爽舒适。此外，网眼拼接里料，缔造清爽的穿着体验；内置运动内衣，提供中强度支撑。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IW1393-133

Nike Tempo

¥299

穿上 Nike Tempo 女子速干中强度支撑短款运动内衣式背心，找到属于你的节奏。顺滑有弹性的导湿速干面料，助你保持干爽舒适。此外，网眼拼接里料，缔造清爽的穿着体验；内置运动内衣，提供中强度支撑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 中强度支撑，营造贴合的舒适承托
  • 可拆卸胸垫，便于自行调节包覆效果

产品细节

  • 面料/里料拼接/夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 网眼布里料：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IW1393-133

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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