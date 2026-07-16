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Nike Tempo
Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣
¥249
Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣专为跟上比赛节奏而设计。采用 Dri-FIT 技术，可导湿速干，在激烈的运动中助你保持舒适，背部网眼布拼接设计则进一步提升透气性。
- 显示颜色： 上升粉/俏皮粉
- 款式： IU3747-621
Nike Tempo
¥249
Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣专为跟上比赛节奏而设计。采用 Dri-FIT 技术，可导湿速干，在激烈的运动中助你保持舒适，背部网眼布拼接设计则进一步提升透气性。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 面料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤。网眼布：76% 聚酯纤维/12% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 上升粉/俏皮粉
- 款式： IU3747-621
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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