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Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干跑步短裤 - 黑/黑/白色/白色

Nike Tempo

Dri-FIT 大童（女孩）速干跑步短裤

21% 折让

穿上 Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干跑步短裤，无论是在体育课上畅跑，还是在捉人游戏中胜过好友，皆能助你达成目标。这款短裤质感轻盈又不乏趣致格调，可随心搭配挚爱训练上衣，助你轻松冲过终点线。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
  • 款式： 848196-010

Nike Tempo

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干爽体验

轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

透气细节

梭织面料结合侧边网眼拼接设计，轻盈透气。

基本物件，轻松收纳

后腰内置口袋，便于随身收纳小物件。

产品细节

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  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 左侧裤脚饰有耐克勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
  • 款式： 848196-010

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