穿上 Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干跑步短裤，无论是在体育课上畅跑，还是在捉人游戏中胜过好友，皆能助你达成目标。这款短裤质感轻盈又不乏趣致格调，可随心搭配挚爱训练上衣，助你轻松冲过终点线。

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