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Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰九分裤 - 黑/黑/白色

Nike Tempo

Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰九分裤

¥299
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Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰九分裤专为不同运动打造，契合你的运动节奏。弹性腰部搭配抽绳，打造可调式贴合度，Dri-FIT 技术结合小腿外侧网眼拼接设计，有助于导湿速干，令你保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IM3691-010

Nike Tempo

¥299

Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰九分裤专为不同运动打造，契合你的运动节奏。弹性腰部搭配抽绳，打造可调式贴合度，Dri-FIT 技术结合小腿外侧网眼拼接设计，有助于导湿速干，令你保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 小腿外侧采用网眼拼接设计，有助透气，在升温之际助你保持清爽

产品细节

  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IM3691-010

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