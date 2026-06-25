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Nike Tempo
Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰九分裤
¥299
Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰九分裤专为不同运动打造，契合你的运动节奏。弹性腰部搭配抽绳，打造可调式贴合度，Dri-FIT 技术结合小腿外侧网眼拼接设计，有助于导湿速干，令你保持干爽。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IM3691-010
Nike Tempo
¥299
Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干中腰九分裤专为不同运动打造，契合你的运动节奏。弹性腰部搭配抽绳，打造可调式贴合度，Dri-FIT 技术结合小腿外侧网眼拼接设计，有助于导湿速干，令你保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 小腿外侧采用网眼拼接设计，有助透气，在升温之际助你保持清爽
产品细节
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IM3691-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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