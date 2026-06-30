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Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣 - 上升粉/俏皮粉

Nike Tempo

Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣

¥249
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Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣专为跟上比赛节奏而设计。采用 Dri-FIT 技术，可导湿速干，在激烈的运动中助你保持舒适，背部网眼布拼接设计则进一步提升透气性。


  • 显示颜色： 上升粉/俏皮粉
  • 款式： IU3747-621

Nike Tempo

¥249

Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣专为跟上比赛节奏而设计。采用 Dri-FIT 技术，可导湿速干，在激烈的运动中助你保持舒适，背部网眼布拼接设计则进一步提升透气性。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 面料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤。网眼布：76% 聚酯纤维/12% 棉/12% 粘纤
  • 可机洗
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 上升粉/俏皮粉
  • 款式： IU3747-621

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