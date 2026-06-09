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Nike Tempo
Dri-FIT 大童（女孩）速干跑步短裤
¥229
穿上 Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干跑步短裤，无论是在体育课上畅跑，还是在捉人游戏中胜过好友，皆能助你达成目标。这款短裤质感轻盈又不乏趣致格调，可随心搭配挚爱训练上衣，助你轻松冲过终点线。
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： 848196-010
Nike Tempo
¥229
穿上 Nike Tempo Dri-FIT 大童（女孩）速干跑步短裤，无论是在体育课上畅跑，还是在捉人游戏中胜过好友，皆能助你达成目标。这款短裤质感轻盈又不乏趣致格调，可随心搭配挚爱训练上衣，助你轻松冲过终点线。
干爽体验
轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
透气细节
梭织面料结合侧边网眼拼接设计，轻盈透气。
基本物件，轻松收纳
后腰内置口袋，便于随身收纳小物件。
产品细节
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- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳
- 左侧裤脚饰有耐克勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： 848196-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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