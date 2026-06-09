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Nike Tempo
Dri-FIT 女子速干中腰跑步九分裤
26% 折让
穿上这款 Nike Tempo Dri-FIT 女子速干中腰跑步九分裤，一路畅跑。轻盈顺滑的梭织面料具备恰到好处的弹性，缔造舒适迈步体验；三个口袋，令随身物品触手可及。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV5765-010
Nike Tempo
26% 折让
穿上这款 Nike Tempo Dri-FIT 女子速干中腰跑步九分裤，一路畅跑。轻盈顺滑的梭织面料具备恰到好处的弹性，缔造舒适迈步体验；三个口袋，令随身物品触手可及。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 后袋可放置大多数手机，侧袋可快速取用其他物品
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造稳固贴合感
产品细节
- 反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV5765-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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