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Nike Tempo Dri-FIT 女子速干中腰跑步九分裤 - 黑

Nike Tempo

Dri-FIT 女子速干中腰跑步九分裤

10% 折让

穿上这款 Nike Tempo Dri-FIT 女子速干中腰跑步九分裤，一路畅跑。轻盈顺滑的梭织面料具备恰到好处的弹性，缔造舒适迈步体验；三个口袋，令随身物品触手可及。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV5765-010

Nike Tempo

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穿上这款 Nike Tempo Dri-FIT 女子速干中腰跑步九分裤，一路畅跑。轻盈顺滑的梭织面料具备恰到好处的弹性，缔造舒适迈步体验；三个口袋，令随身物品触手可及。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 后袋可放置大多数手机，侧袋可快速取用其他物品
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造稳固贴合感

产品细节

  • 反光耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV5765-010

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